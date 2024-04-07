КМ. Заря - Тростянец 4:2. Практика товарищеских матчей посреди официальных игр становится все популярнее
Луганчане сыграли с командой Второй лиги
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Луганская "Заря" провела контрольный матч с представителем Второй лиги "Тростянцем". Команда низшего ранга является одним из аутсайдеров чемпионата. Тренерский штаб "Зари" дал возможность получить игровую практику тем футболистам, которые не принимали участия в недавнем матче с "Динамо", или же играли мало. Также во втором тайме были задействованы футболисты молодежки.
Луганчане имели серьезное преимущество в игре, поэтому уверенно победили. Хотя и соперник тоже нашел свои моменты. Итоговый счет - 4:2.
Контрольный матч. 05.04.2024. Киев
"Заря" - "Тростянец" 4:2
Стартовый состав "Зари": Турбаевский, Боль, Мариновский, Слесар, Кирюханцев, Дрышлюк, Хахлев, Мишнев, Волошин, Гильерме (Горбач), Ндур (Бенедюк).
Голы: Волошин 47, Хахлев 57, Горбач 62, Слесар 69 - Быстрицкий 8, Шаповал 66
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