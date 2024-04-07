Нападающий Вереса Гайдучик: Настраивались на игру с Оболонью, как на финал

Нападающий "Вереса" Николай Гайдучик прокомментировал свой гол в ворота "Оболони" и игру в целом (3:0).

"Это была хорошая контратака. Классная передача с фланга и я в одно касание пробил по воротам - забил гол. Считаю, мы прежде всего благодаря характеру победили. Бились друг за друга. Настраивались на эту игру, как на финал. Благодарен команде за то, что все отыграли на полную.

Относительно реализации - буду продолжать работать над собой. Верю, что будут и моменты, и голы.

У нас впереди еще много матчей и много финалов. Мы лишь немножко приблизились к цели", - сказал Гайдучик.