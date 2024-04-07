КМ. Верес - Тростянец 4:0. Показали мастер-класс

"Верес" провел контрольный матч против "Тростянца", который выступает во Второй лиге. Вчера ривненчане победили в УПЛ "Оболонь" (3:0), а на следующий день решили провести тренировочный матч, чтобы дать игровое время футболистам, которые получили мало игровой практики.

Также к игре были привлечены футболисты "Вереса" U19: Дмитрий Годю, Орест Лепский и Илья Козубенко. В общем, красно-черные уверенно переиграли неименитого оппонента. Итоговый счет - 4:0.

Контрольный матч

7 апреля 2024 года, Ровно, УТБ Верес

"Верес" - "Тростянец" - 4:0

"Верес": Когут (Ющишин, 45) - Гакман, Мельник, Жулио Сезар (Козубенко, 77), Смеян, Клец, Яго (Годя, 71), Дахновский (Свитюха, 61), Шастал (М.Шестаков, 61), Морозко (Лепский, 71), Мрвалевич.

Голы: Мрвалевич (23), Шастал (29, 49), Лепский (79)