Друг Милевского о лечении экс-футболиста от алкогольной зависимости: Артем пробыл в искусственной коме шесть дней
На реабилитацию также повлиял Джуд Беллингем
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Сергей Третьяк является другом экс-футболиста "Динамо" Артема Милевского. Последние несколько лет звучала разная информация о состоянии здоровья бывшего спортсмена. Третьяк прояснил ситуацию относительно Артема в интервью изданию "Украинский футбол".
"Я долгое время жил за границей и вернулся в Украину в апреле 2023 года. С Артемом мы периодически списывались и были на связи. В июне мы встретились, посидели в кафе. Сначала я не увидел никакой проблемы, Артем ее тщательно скрывал и не хотел признавать. Но однажды мы поехали на благотворительный матч и жили в одном номере. Ночью я проснулся, смотрю, Артем в одиночестве пьет вискарь. И тогда я уже забил тревогу."
Относительно ситуации, когда Милевский не брал трубки от Алиева и Селезнева:
"Артем в то время ни от кого не брал трубку, потому что был не в том состоянии. Но если друг не берет трубки, разве не будет правильным поехать к нему, и узнать, все ли в порядке? К нему не приехал ни один человек! Я начал говорить Артему: "Давай прокапаемся, ляжешь на диагностику". Он сначала соглашался, но потом переносил изо дня в день... Он пил немного, но каждый день. Грамм 200-300 виски или рома в течение полутора лет", - рассказывает Сергей Третьяк.
Как Беллингем повлиял на лечение Милевского:
"Мы с Артемом фанаты Реала, а игра у них совсем не идет - 0:0. Я не придумал ничего лучше, как сказать: "Тема, давай так, если Реал забивает, мы едем капаться" - "Ну давай". И на 90+4 минуте Беллингем забил спасительный гол. Мы все на радостях: "Ура! Едем в клинику!"...Мы с вискарем, музыкой и мигалками поехали на скорой в клинику...
Первые три дня, а это 70 тысяч гривен, оплатил я. В этой клинике это минимальные требования по депозиту. На следующий день я читаю в СМИ, что Алиев и Селезнев забили тревогу - Кент не берет трубку, а они хотят помочь. Я набрал Селю: "Жека, с Артемом все хорошо, он на реабилитации. Если вы хотите помочь своему другу, то не трубите об этом в прессе. Вот реквизиты клиники, помогайте молча". Но никто ничего так и не сбросил. Селезнев рассказал обо всем Алиеву. А Саша вместо того, чтобы скинуться узким кругом деньгами, и никому об этом не говорить, позвонил Игорю Михайловичу [Суркису] и попросил помощи. А дальше вы все знаете", - рассказывает Сергей.
Третьяк говорит, что Милевский находился в искусственной коме во время лечения шесть дней. Ее вводили из-за того, что организм Артема имел сильную интоксикацию от алкоголя. Относительно своего конфликта с Алиевым, Третьяк сказал следующее:
"Наверняка он обиделся на Артема за его интервью Волошину, где тот сказал, что со стороны Саши было глупо выносить в прессу о его проблеме. Алиев не смотрел полное интервью и неправильно его интерпретировал. Возможно, подумал, что это я виноват и надоумил Артема такое сказать... Я очень хочу, чтобы кенты помирились. Люди хотят видеть их вместе, есть очень много фанатов Мили и Алиева. Я готов даже пожертвовать собой ради их дружбы."
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