Зеленский: У нас есть план контрнаступления. Обязательного победим

Президент Украины и Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский в разговоре с журналистами немецкого издания Bild заявил о том, что Украина имеет план нового контрнаступления. Глава государства добавил, что нет другой альтернативы, кроме как победить в войне.

"Да, у нас есть план контрнаступления. Но для этого также нужно оружие. В том числе из США. Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу этого обещать и назвать дату", - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины признает, что у России больше людей для войны, но говорит, что количество может не иметь определяющего значения, если есть разница в качестве вооружении.

"Да, у России больше людей, больше оружия. Но объединенный Запад имеет современные системы вооружения. Поэтому мы получим определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если мы получим лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Дело в качестве оружия", - отметил Зеленский.

Напомним, что контрнаступление, которое широко анонсировалось Украиной ранее, не привело к существенным изменениям на поле боя. Ранее Владимир Зеленский говорил о том, что о планах того контрнаступления знали в Кремле.