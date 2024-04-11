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Снова энергетика. Зеленский раскрыл подробности ночной ракетной атаки

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Под ударом оказались многие области

Снова энергетика. Зеленский раскрыл подробности ночной ракетной атаки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России по Украине 11 апреля 2024 года. Об этом глава государства написал в социальных сетях.

"Благодарен всем, кто сейчас ликвидирует последствия российской атаки, и каждому воину нашей ПВО, который ночью был на страже. Более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. К сожалению, только часть", - заявил президент.

Он добавил, что российские террористы снова целились именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской.

В ночь на 11.04.24 по предварительным расчетам силами обороны было уничтожено из запущенных средств поражения:

  • 39/40 ударных БпЛА типа "Шахид";
  • 16/20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555;
  • 0/6 аэробаллистических ракет Х-47м2 комплекса "Кинжал";
  • 0/12 баллистических ракет ЗРК "С-300";
  • 2/4 управляемых авиационных ракет Х-59.
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Украина Россия Владимир Зеленский война с россией ракетная атака
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Источник:
Президент Украины
Опубликовал: Александр Бураков
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