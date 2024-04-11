Снова энергетика. Зеленский раскрыл подробности ночной ракетной атаки

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России по Украине 11 апреля 2024 года. Об этом глава государства написал в социальных сетях.

"Благодарен всем, кто сейчас ликвидирует последствия российской атаки, и каждому воину нашей ПВО, который ночью был на страже. Более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. К сожалению, только часть", - заявил президент.

Он добавил, что российские террористы снова целились именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской.



В ночь на 11.04.24 по предварительным расчетам силами обороны было уничтожено из запущенных средств поражения: