Спустя три месяца после смерти сына ушел из жизни отец Богдана Шершуна
Николаю Шершуну было 76 лет
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Ушел из жизни основатель ДЮФК "Подолье" Николай Шершун
Функционер хмельницкого и украинского футбола умер в возрасте 76 лет.
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8 января в возрасте 42 лет не стало сына Николая Шершуна, бывшего защитника "Днепра" и сборной Украины Богдана Шершуна.
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Источник:ФК Поділля
Опубликовал: Михаил Черныш
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