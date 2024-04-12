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Спустя три месяца после смерти сына ушел из жизни отец Богдана Шершуна

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Николаю Шершуну было 76 лет

Спустя три месяца после смерти сына ушел из жизни отец Богдана Шершуна

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Ушел из жизни основатель ДЮФК "Подолье" Николай Шершун

Функционер хмельницкого и украинского футбола умер в возрасте 76 лет.

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8 января в возрасте 42 лет не стало сына Николая Шершуна, бывшего защитника "Днепра" и сборной Украины Богдана Шершуна.

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Подолье (Хмельницкий)
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Источник:
ФК Поділля
Опубликовал: Михаил Черныш
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