Андрей Близниченко: Пока что достойного предложения, которое бы меня устроило, я не дождался

29-летний полузащитник Андрей Близниченко, который первую часть сезона провел в " Вересе ", а зимой получил статус свободного агента, рассказал о своих дальнейших перспективах.

"К сожалению, достойного предложения, которое бы меня устроило, я не дождался. Поэтому решил, что будет лучше не форсировать события и соглашаться на любое приглашение, а подготовившись, как следует трудоустроиться в амбициозной команде уже во время летнего трансферного окна.

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Я считаю, что еще не сказал свое последнее слово в футболе и мне еще рано вешать бутсы на гвоздь", - сказал Близниченко

Кроме выступлений за "Верес", "Ингулец", "Днепр", молдавский "Шериф", турецкий "Карабюксор" Андрей Близниченко провел 77 матчей за сборные Украины всех возрастов, записав в свой актив 12 голов.