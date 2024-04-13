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Более тысячи ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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СО также уничтожили более двух десятков танков

Более тысячи ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Фото - офіс Президента України

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

Силы обороны Украины ликвидировали 1030 оккупантов. Также было уничтожено 208 единиц техники, в том числе 23 танка.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 452 760 (+1030 за минувшие сутки) человек,
  • танков ‒ 7169 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13 745 (+47) ед,
  • артиллерийских систем – 11 518 (+32) ед,
  • РСЗО – 1045 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 756 (+1) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9201 (+40),
  • крылатых ракет ‒ 2088 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15396 (+57) ед,
  • специальной техники – 1893 (+5).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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