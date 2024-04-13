Более тысячи ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
СО также уничтожили более двух десятков танков
Фото - офіс Президента України
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
Силы обороны Украины ликвидировали 1030 оккупантов. Также было уничтожено 208 единиц техники, в том числе 23 танка.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 452 760 (+1030 за минувшие сутки) человек,
- танков ‒ 7169 (+23) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13 745 (+47) ед,
- артиллерийских систем – 11 518 (+32) ед,
- РСЗО – 1045 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 756 (+1) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9201 (+40),
- крылатых ракет ‒ 2088 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15396 (+57) ед,
- специальной техники – 1893 (+5).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Травма Цыганкова, рост цен на Трубина и Забарного, интерес к Лунину. Главные новости за 12 апреля
- Свитолина одержала вторую победу для Украины в отборе Кубка Билли Джин Кинг
- Экс-директор Металлиста – фигурант дела о присвоении 160 млн грн на восстановление Харькова
- Шмыгаль анонсировал справедливое бронирование от мобилизации
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн