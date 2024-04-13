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УПЛ. Оболонь - Минай 1:1. Видео голов и обзор матча

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УПЛ. Оболонь - Минай 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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Аутсайдеры УПЛ "Оболонь" и "Минай" выдали горячий поединок в 24-м туре. Команды борются за выживание, поэтому забрать очки у прямого конкурента хотели обе. Кроме двух голов, зрители "Оболонь-Арены" увидели два удаления, два пенальти, два удара в каркас ворот... А еще много моментов.

Настоящая битва за выживание завершилась вничью. Клубы остались на тех же позициях в турнирной таблице - "Оболонь" на 14-м месте, а "Минай" на 16-м.

Украинская Премьер-лига, 24-й тур.

Киев, "Оболонь Арена"

"Оболонь" - "Минай" 1:1

Голы: Приймак 63 - Устименко 58 (пен.)

Удаления: Рыбка 12 - Корнийчук 67

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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