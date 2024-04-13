Германия передаст Украине еще одну батарею к системе Patriot. Зеленский уже отреагировал
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Getty Images / Global Images Ukraine
Германия предоставит Украине еще одну батарею к системе противовоздушной обороны Patriot. Об этом говорится в сообщении министерства обороны страны. В сообщении указано, что вооружение будет предоставлено Украине немедленно.
Deutschland wird der #Ukraine unverzüglich eine weitere Feuereinheit #PATRIOT übergeben, um russische Luftangriffe abzuwehren. Sie wird zusätzlich zu den bereits gelieferten und weiterhin geplanten #Luftverteidigungssystemen abgegeben. pic.twitter.com/1oULQYqSRd— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) April 13, 2024
На ситуацию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, поблагодарив союзников за помощь.
"Спасибо, Олаф, за твое лидерство! Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время. Призываю всех других лидеров государств-партнеров последовать этому примеру", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Отметим, что ранее украинские политические деятели и военные говорили о дефиците систем Patriot, из-за чего Украина не способна в полной мере защитить себя от российских ударов.
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