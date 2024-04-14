  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Долганский - о поражении Шахтеру: У футболистов не было четкого понимания действий в игре в большинстве
В тренде

Долганский - о поражении Шахтеру: У футболистов не было четкого понимания действий в игре в большинстве

Общие новости

У тренера есть претензии

Долганский - о поражении Шахтеру: У футболистов не было четкого понимания действий в игре в большинстве

Фото: Шахтар

Новина українською

Наставник "Ворсклы" Сергей Долганский подвел итоги матча с "Шахтером". Полтавчане минимально уступили из-за гола Сикана. На 58-й минуте Зубков получил красную карточку, поэтому "Ворскла" играла в большинстве.

- Понимали, против какой команды играем, и знали, как правильно действовать. Первый тайм продемонстрировал, что на фоне "Шахтера" мы выглядели уверенно и создавали моменты. Судьбу тайма решил эпизод, когда после нашей ошибки "Шахтер" очень хорошо контратаковал и забил гол. Во второй половине у футболистов не было четкого понимания действий в игре в большинстве. Мы еще не встречались с командами, которые играют в низком блоке, было очень трудно приблизиться к воротам соперника через центр, и мы начали использовать фланги, но делали это некачественно. "Шахтер" всегда создает моменты, это команда, которая хорошо играет в нападении, но я не доволен нашими действиями в защите.

- Можно считать, что стиль игры "Ворсклы" еще формируется?

- Всегда хочется больше. Самое главное, что мы не можем играть одним составом несколько матчей подряд, чтобы был необходимый рисунок игры. С "Шахтером" не хватало креативных исполнителей, которые могут с замены усилить, но я доволен отношением и тем, как футболисты воспринимают информацию. Конечно, есть куда расти, и мы ищем баланс между защитой и нападением. Впереди много работы, но самое главное, что есть желание и понимание этого.

- Какой основной вывод после поединка с "Шахтером"?

- Матч продемонстрировал, что против "Шахтера" можно играть. Главные выводы будут сделаны после проведенного анализа.

По теме
yellow-arrow
Пушич: Организация защиты, структура, дисциплина, характер, менталитет - это было на высоком уровне
yellow-arrow
Будковский - о своей травме: Четыре перелома - под глазом, под носом, трещина в челюсти
yellow-arrow
УПЛ. Заря - Черноморец 1:0. Видео гола и обзор матча
Ворскла (Полтава) Сергей Долганский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости