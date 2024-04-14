Долганский - о поражении Шахтеру: У футболистов не было четкого понимания действий в игре в большинстве

Наставник "Ворсклы" Сергей Долганский подвел итоги матча с "Шахтером". Полтавчане минимально уступили из-за гола Сикана. На 58-й минуте Зубков получил красную карточку, поэтому "Ворскла" играла в большинстве.

- Понимали, против какой команды играем, и знали, как правильно действовать. Первый тайм продемонстрировал, что на фоне "Шахтера" мы выглядели уверенно и создавали моменты. Судьбу тайма решил эпизод, когда после нашей ошибки "Шахтер" очень хорошо контратаковал и забил гол. Во второй половине у футболистов не было четкого понимания действий в игре в большинстве. Мы еще не встречались с командами, которые играют в низком блоке, было очень трудно приблизиться к воротам соперника через центр, и мы начали использовать фланги, но делали это некачественно. "Шахтер" всегда создает моменты, это команда, которая хорошо играет в нападении, но я не доволен нашими действиями в защите.

- Можно считать, что стиль игры "Ворсклы" еще формируется?

- Всегда хочется больше. Самое главное, что мы не можем играть одним составом несколько матчей подряд, чтобы был необходимый рисунок игры. С "Шахтером" не хватало креативных исполнителей, которые могут с замены усилить, но я доволен отношением и тем, как футболисты воспринимают информацию. Конечно, есть куда расти, и мы ищем баланс между защитой и нападением. Впереди много работы, но самое главное, что есть желание и понимание этого.

- Какой основной вывод после поединка с "Шахтером"?

- Матч продемонстрировал, что против "Шахтера" можно играть. Главные выводы будут сделаны после проведенного анализа.