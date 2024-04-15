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Байден призвал Конгресс одобрить законопроект с помощью Украине и Израилю

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Поменяет ли своё решение группа республиканских консерваторов?

Байден призвал Конгресс одобрить законопроект с помощью Украине и Израилю

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с руководством Конгресса призвал как можно быстрее одобрить законопроект, который, в частности, предусматривает выделение помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает CNN.

"Президент обсудил острую потребность в том, чтобы Палата представителей как можно скорее приняла дополнительный законопроект по национальной безопасности", - говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора с президентом США приняли участие лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Кроме того, Шумер призвал Палату представителей, возглавляемую Республиканской партией, рассмотреть ранее одобренное Сенатом дополнение к закону о национальной безопасности.

"Лучший способ помочь Израилю и Украине - это принять дополнительное соглашение на этой неделе. Я призвал спикера Джонсона сделать это", - отметил он.

Сейчас Палата представителей не голосовала за принятый Сенатом законопроект, ведь многие консерваторы в Палате представителей выступают против отправки дополнительной помощи Украине и хотят, чтобы в любой пакет помощи была включена более строгая политика США относительно границы с Мексикой.

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Источник:
CNN
Опубликовал: Александр Бураков
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