Силы обороны обезвредили более 900 оккупантов за сутки. Обновленные потери России в войне с Украиной
Новые данные Генштаба
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 920 российских захватчиков. Кроме того, было уничтожено более 100 единиц боевой техники противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 16.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 455 340 (+920) человек,
- танков - 7 189 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 13 809 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 11 609 (+16) ед,
- РСЗО - 1 046 (+0) ед,
- средств ПВО - 759 (+1) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 277 (+11) ед,
- крылатых ракет - 2 092 (+0) ед,
- кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15 563 (+53) ед,
- специальной техники - 1 908 (+0) ед.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинский вечер в АПЛ. Челси - Эвертон (6:0). Оценки за матч
- АПЛ. Челси – Эвертон 6:0. Показательная экзекуция от Коула Палмера
- Днепр-1 снова теряет очки, ЛНЗ впервые с октября побеждает дома. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Враг атаковал Полтаву, в городе был слышен взрыв
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн