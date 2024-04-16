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Силы обороны обезвредили более 900 оккупантов за сутки. Обновленные потери России в войне с Украиной

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Новые данные Генштаба

Силы обороны обезвредили более 900 оккупантов за сутки. Обновленные потери России в войне с Украиной

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 920 российских захватчиков. Кроме того, было уничтожено более 100 единиц боевой техники противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 16.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 455 340 (+920) человек,
  • танков - 7 189 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 13 809 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 11 609 (+16) ед,
  • РСЗО - 1 046 (+0) ед,
  • средств ПВО - 759 (+1) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 277 (+11) ед,
  • крылатых ракет - 2 092 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15 563 (+53) ед,
  • специальной техники - 1 908 (+0) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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