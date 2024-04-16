Силы обороны обезвредили более 900 оккупантов за сутки. Обновленные потери России в войне с Украиной

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 920 российских захватчиков. Кроме того, было уничтожено более 100 единиц боевой техники противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 16.04.24 ориентировочно составили: