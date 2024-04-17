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За последние сутки Россия потеряла 710 солдат - Генштаб ВСУ

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Подытожены потери оккупантов

За последние сутки Россия потеряла 710 солдат - Генштаб ВСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 710 російських військових та вивели з ладу 67 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили в Генеральному штабі Зброїних сил України.

Загальні бойові втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення:

  • особового складу - близько 456 050 (+710) осіб,
  • танків - 7193 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 13827 (+18) од,
  • артилерійських систем - 11624 (+15) од,
  • РСЗВ - 1046 (+0) од,
  • засоби ППО - 760 (+1) од,
  • літаків - 347 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9279 (+2),
  • крилаті ракети - 2093 (+1),
  • кораблі /катери - 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15587 (+24) од,
  • спеціальна техніка - 1910 (+2).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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