За последние сутки Россия потеряла 710 солдат - Генштаб ВСУ
Подытожены потери оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 710 російських військових та вивели з ладу 67 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомили в Генеральному штабі Зброїних сил України.
Загальні бойові втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення:
- особового складу - близько 456 050 (+710) осіб,
- танків - 7193 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 13827 (+18) од,
- артилерійських систем - 11624 (+15) од,
- РСЗВ - 1046 (+0) од,
- засоби ППО - 760 (+1) од,
- літаків - 347 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9279 (+2),
- крилаті ракети - 2093 (+1),
- кораблі /катери - 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15587 (+24) од,
- спеціальна техніка - 1910 (+2).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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