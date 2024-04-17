За последние сутки Россия потеряла 710 солдат - Генштаб ВСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 710 російських військових та вивели з ладу 67 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили в Генеральному штабі Зброїних сил України.

Загальні бойові втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення: