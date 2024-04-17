Враг ударил ракетами по Чернигову, есть погибшие и раненые

В среду, 17 апреля, российская армия нанесла три ракетных удара по Чернигову - "прилеты" произошли почти в самом центре города.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Враг нанес три ракетных удара по почти центру города. Есть погибшие гражданские. Есть много раненых", - заявил он.

По его словам, на месте "прилетов" работают спасатели и медики. Уже создан штаб для оказания помощи пострадавшим, подчеркнул Чаус.