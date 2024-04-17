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Враг ударил ракетами по Чернигову, есть погибшие и раненые

Общие новости

Террористическая атака по областному центру

Враг ударил ракетами по Чернигову, есть погибшие и раненые

Ілюстративне фото

Новина українською
В среду, 17 апреля, российская армия нанесла три ракетных удара по Чернигову - "прилеты" произошли почти в самом центре города.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Враг нанес три ракетных удара по почти центру города. Есть погибшие гражданские. Есть много раненых", - заявил он.

По его словам, на месте "прилетов" работают спасатели и медики. Уже создан штаб для оказания помощи пострадавшим, подчеркнул Чаус.
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Источник:
ТСН
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.04.2024 в 10:40
Скоти кпцапські горіть у пеклі!
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Комментарии 1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.04.2024 в 10:40
Скоти кпцапські горіть у пеклі!
Ответить
0
0

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