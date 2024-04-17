В России уничтожили вертолет Ми-8, - ГУР

В среду, 17 апреля, в России уничтожили транспортный вертолет Ми-8, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Вертолет уничтожили на аэродроме Кряж в городе Самара. Отмечается, что враг использовал этот летательный аппарат для перевозки оружия и личного состава. Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 17 апреля Силы обороны уничтожили 325 российских вертолетов с начала полномасштабной войны.