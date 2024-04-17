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Крыськив признался, что надеется поехать на Олимпиаду

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Хавбек хочет поехать на Олимпийские игры

Крыськив признался, что надеется поехать на Олимпиаду

Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва

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23-летний центральный полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив рассказал, что очень хочет поехать на летние Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

"Очень хочу на Олимпийские игры, ведь с самого начала созыва этой команды я находился вместе с ней. Помню все матчи, весь этот путь и могу вспомнить только приятные вещи. Надеюсь, что тренер сможет привлечь меня к такому большому турниру, а я покажу свое горячее желание.

У нас очень дружный коллектив. Мы общаемся и вне сборной. Есть также и хорошая коммуникация с тренерским штабом. Наверное, это и является ключом к успеху. Теперь мы хотим показывать свой футбол и в дальнейшем достигать высоких результатов. С этим и будем ехать на Олимпиаду", - сказал Крыськив в интервью "Українському футболу".

Напомним, что на Олимпиаде могут сыграть не более 3-х игроков старше 23 лет.

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Шахтер (Донецк) Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024 Дмитрий Крыськив
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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