Крыськив признался, что надеется поехать на Олимпиаду
Хавбек хочет поехать на Олимпийские игры
Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва
23-летний центральный полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив рассказал, что очень хочет поехать на летние Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.
"Очень хочу на Олимпийские игры, ведь с самого начала созыва этой команды я находился вместе с ней. Помню все матчи, весь этот путь и могу вспомнить только приятные вещи. Надеюсь, что тренер сможет привлечь меня к такому большому турниру, а я покажу свое горячее желание.
У нас очень дружный коллектив. Мы общаемся и вне сборной. Есть также и хорошая коммуникация с тренерским штабом. Наверное, это и является ключом к успеху. Теперь мы хотим показывать свой футбол и в дальнейшем достигать высоких результатов. С этим и будем ехать на Олимпиаду", - сказал Крыськив в интервью "Українському футболу".
Напомним, что на Олимпиаде могут сыграть не более 3-х игроков старше 23 лет.
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