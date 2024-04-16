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Олимпиада или Евро? Защитник Динамо назвал турнир, на котором хотел бы сыграть
Впереди насыщенное лето для наших сборных
Фото: УАФ
Защитник киевского "и молодежной сборной Украины U-21 Динамо" Константин Вивчаренко выбрал международный турнир, на котором бы он хотел сыграть летом.
- Впереди насыщенное лето для наших сборных. Куда хотел бы попасть - на Евро или Олимпиаду?
- Я бы не разделял их. Оба турнира очень важны, где Украина должна очень хорошо выступить. Первым будет проведен чемпионат Европы, и, конечно, очень хочется попасть туда с национальной командой, - сказал Вивчаренко в эфире YouTube-канала "ВДИНАМО".
Отметим, что на счету 21-летнего Вивчаренко 2 гола в 26 матчах за сборную Украины U-21. Также напомним, что на Олимпиаде могут сыграть не более 3-х игроков старше 23 лет.
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