Олимпиада или Евро? Защитник Динамо назвал турнир, на котором хотел бы сыграть

Защитник киевского "и молодежной сборной Украины U-21 Динамо" Константин Вивчаренко выбрал международный турнир, на котором бы он хотел сыграть летом.

- Впереди насыщенное лето для наших сборных. Куда хотел бы попасть - на Евро или Олимпиаду?

- Я бы не разделял их. Оба турнира очень важны, где Украина должна очень хорошо выступить. Первым будет проведен чемпионат Европы, и, конечно, очень хочется попасть туда с национальной командой, - сказал Вивчаренко в эфире YouTube-канала "ВДИНАМО".

Отметим, что на счету 21-летнего Вивчаренко 2 гола в 26 матчах за сборную Украины U-21. Также напомним, что на Олимпиаде могут сыграть не более 3-х игроков старше 23 лет.