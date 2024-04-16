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Вивчаренко: в детстве выбирал между Шахтером и Динамо

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Вивчаренко: в детстве выбирал между Шахтером и Динамо

Вивчаренко: в детстве выбирал между Шахтером и Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник "Динамо" дал интервью ютуб-каналу "Динамо" и рассказал детали выбора между академиями киевлян и дончан:

"В детстве было предложение от "Шахтера" сначала. Они позвонили маме и сказали, что хотят посмотреть меня. Но меня что-то держало, не было такого желания ехать в "Шахтер".

Через месяц звонит "Динамо" и говорит: "Мы забираем Костю без просмотра, он будет у нас за 2001 или 2002 год играть". Однажды душа легла в "Динамо". Это был 2016 год, мне было 13 лет",

В нынешнем сезоне Вивчаренко провел за "Динамо" 11 матчей в которых отдал 1 ассист. Для молодого защитника это лишь второй сезон на взрослом уровне.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Константин Вивчаренко
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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Андрей Мартыник
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