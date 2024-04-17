Украина ждет от США гарантии безопасности, аналогичные израильским - Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США. Об этом он сообщил в Telegram.

"Провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с Соединенными Штатами Америки. На нем присутствовали члены делегации, которые участвуют в переговорах по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для нашей страны.

"Соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль", - отметил Ермак.