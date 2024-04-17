  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Дроны ГУР атаковали завод в Татарстане, где производят стратегические бомбардировщики
В тренде

Дроны ГУР атаковали завод в Татарстане, где производят стратегические бомбардировщики

Общие новости

Удачная операция в далёком тылу

Дроны ГУР атаковали завод в Татарстане, где производят стратегические бомбардировщики

россми

Новина українською

Сегодня, 17 апреля, утром, беспилотники ГУР атаковали авиационный завод в российском Татарстане. Об этом РБК-Украина рассказали источники в спецслужбах.

Целью стал авиазавод им. Горбунова в Казани, где враг производит и ремонтирует стратегические бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Взрывы на территории авиазавода им. Горбунова в Казани прогремели 17 апреля около 10 часов утра (по Киеву). Перед взрывами сработала сирена воздушной тревоги в районе казанского авиационного завода. Одновременно началась эвакуация персонала с территории предприятия.

В то же время Росавиация заявила, что аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно не принимают и не отправляют самолеты.

По теме
yellow-arrow
РФ ударила по Чернигову тремя ракетами Искандер. Известно о 15 погибших, ранен 61 человек
yellow-arrow
Украина ждет от США гарантии безопасности, аналогичные израильским - Ермак
yellow-arrow
Крыськив признался, что надеется поехать на Олимпиаду
самолет ГУР война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
РБК-Украина
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости