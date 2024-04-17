Дроны ГУР атаковали завод в Татарстане, где производят стратегические бомбардировщики
Удачная операция в далёком тылу
россми
Сегодня, 17 апреля, утром, беспилотники ГУР атаковали авиационный завод в российском Татарстане. Об этом РБК-Украина рассказали источники в спецслужбах.
Целью стал авиазавод им. Горбунова в Казани, где враг производит и ремонтирует стратегические бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.
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Взрывы на территории авиазавода им. Горбунова в Казани прогремели 17 апреля около 10 часов утра (по Киеву). Перед взрывами сработала сирена воздушной тревоги в районе казанского авиационного завода. Одновременно началась эвакуация персонала с территории предприятия.
В то же время Росавиация заявила, что аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно не принимают и не отправляют самолеты.
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