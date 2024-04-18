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Зеленский: Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию Украины, под угрозой АЭС

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Предупреждение главы государства о новой угрозе

Зеленский: Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию Украины, под угрозой АЭС

BBC

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Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что российским атакам может подвергнуться инфраструктура украинских АЭС и в связи с этим просит предоставить Украине современные средства ПВО.

Об этом он заявил во время специального заседания Европейского совета.

"Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую энергетику. Плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются террористическим атакам. Россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает жестоко играть с безопасностью Запорожской АЭС. Мы не исключаем, что инфраструктура других наших атомных электростанций и распределительных сетей также находится под угрозой со стороны российского террора", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что это может остановить предоставление таких систем ПВО, как Patriot, Iris-T, Samp-Т, Nasams.

"Системы, которые у вас есть. Они нужны Украине прямо сейчас - нужны, чтобы помешать Путину использовать террористические методы", - отметил глава государства.

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Источник:
Президент України
Опубликовал: Александр Бураков
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