Зеленский: Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию Украины, под угрозой АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что российским атакам может подвергнуться инфраструктура украинских АЭС и в связи с этим просит предоставить Украине современные средства ПВО.

Об этом он заявил во время специального заседания Европейского совета.

"Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую энергетику. Плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются террористическим атакам. Россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает жестоко играть с безопасностью Запорожской АЭС. Мы не исключаем, что инфраструктура других наших атомных электростанций и распределительных сетей также находится под угрозой со стороны российского террора", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что это может остановить предоставление таких систем ПВО, как Patriot, Iris-T, Samp-Т, Nasams.