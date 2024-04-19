Сапронов принял извинения Setanta за скандал со своим комментарием на русском языке

Бывший спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов принял извинения от компании Setanta Sports за инцидент во время трансляции Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Румынией.

"Я принимаю ваши извинения. Спасибо. Проехали. Спасибо за предложение помощи моему родному городу. Я пришлю Вам данные Благотворительного фонда моих друзей, которому я доверяю.

Предлагаю с помощью Вашего канала собрать деньги на РЭБ, который должен закрыть Харьков от шахедов.

Система уже монтируется, куплено несколько сотен "датчиков" за деньги области, города и бизнеса. Требуется еще. Цена одного "датчика" 1,5 млн гривен. Мы будем помогать добавлять к Вашему сбору.

Защитим Харьковское небо", – написал Сапронов.