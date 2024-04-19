  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сапронов принял извинения Setanta за скандал со своим комментарием на русском языке
В тренде

Сапронов принял извинения Setanta за скандал со своим комментарием на русском языке

Общие новости

Кажется, стороны пришли к согласию

Сапронов принял извинения Setanta за скандал со своим комментарием на русском языке

facebook.com/sapronov.yuri

Новина українською

Бывший спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов принял извинения от компании Setanta Sports за инцидент во время трансляции Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Румынией.

Читайте такжеSetanta Sports извинилась перед Сапроновым за языковой скандал в эфире трансляции тенниса

"Я принимаю ваши извинения. Спасибо. Проехали. Спасибо за предложение помощи моему родному городу. Я пришлю Вам данные Благотворительного фонда моих друзей, которому я доверяю.

Предлагаю с помощью Вашего канала собрать деньги на РЭБ, который должен закрыть Харьков от шахедов.

Система уже монтируется, куплено несколько сотен "датчиков" за деньги области, города и бизнеса. Требуется еще. Цена одного "датчика" 1,5 млн гривен. Мы будем помогать добавлять к Вашему сбору.

Защитим Харьковское небо", – написал Сапронов.

Напомним, что во время прямой трансляции недавнего матча Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Румынии случился языковой скандал. Транслятор пригласил комментировать матч Юрия Сапронова, однако после одного из матчей он был убран из эфира из-за того, что комментировал на русском. Некоторые зрители в чате трансляции выражали недовольство.

По теме
yellow-arrow
Сексизм и угрозы насилием. Омбудсмен обратился к Андрею Шевченко относительно скандала в УАФ
yellow-arrow
Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
yellow-arrow
В результате ракетного удара РФ по Днепру и области погибли 9 человек, в том числе - 3 детей
Юрий Сапронов Телеканал Setanta Sports
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Facebook
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
C_Ballack (Днепр)
19.04.2024 в 18:14
Молодец, нагнул мовонутых
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
C_Ballack (Днепр)
19.04.2024 в 18:14
Молодец, нагнул мовонутых
Ответить
0
1
terber (ternopil)
19.04.2024 в 17:46
так триматинадалі нагинайтесь перед москалями
Ответить
1
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости