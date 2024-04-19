Сапронов принял извинения Setanta за скандал со своим комментарием на русском языке
Кажется, стороны пришли к согласию
facebook.com/sapronov.yuri
Бывший спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов принял извинения от компании Setanta Sports за инцидент во время трансляции Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Румынией.
"Я принимаю ваши извинения. Спасибо. Проехали. Спасибо за предложение помощи моему родному городу. Я пришлю Вам данные Благотворительного фонда моих друзей, которому я доверяю.
Предлагаю с помощью Вашего канала собрать деньги на РЭБ, который должен закрыть Харьков от шахедов.
Система уже монтируется, куплено несколько сотен "датчиков" за деньги области, города и бизнеса. Требуется еще. Цена одного "датчика" 1,5 млн гривен. Мы будем помогать добавлять к Вашему сбору.
Защитим Харьковское небо", – написал Сапронов.
Напомним, что во время прямой трансляции недавнего матча Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Румынии случился языковой скандал. Транслятор пригласил комментировать матч Юрия Сапронова, однако после одного из матчей он был убран из эфира из-за того, что комментировал на русском. Некоторые зрители в чате трансляции выражали недовольство.
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