Setanta Sports извинилась перед Сапроновым за языковой скандал в эфире трансляции тенниса

Во время прямой трансляции недавнего матча Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Румынии случился языковой скандал. Официальный транслятор пригласил комментировать матч мецената Юрия Сапронова, который впоследствии написал о ситуации в фейсбук. В ходе трансляции режиссеры получили указание от владельцев компании убрать Сапронова из эфира из-за того, что тот комментировал на русском. Некоторые зрители в чате трансляции выражали недовольство.

В компании Setanta Sports объяснили ситуацию и извинились:

"Во время трансляции матча BJKC произошло недоразумение между командой Setanta Sports и гостем студии Юрием Сапроновым. Просим прощения перед Юрием за сложившуюся ситуацию. И отдельно извиняемся перед зрителями и болельщиками.

Мы являемся искренними фанатами тенниса, поэтому хотим поддержать Харьков – столицу украинского тенниса. Предлагаем Юрию Сапронову выбрать сбор для помощи Харькову и обещаем привлечь все наши медиаресурсы для поддержки оборонной инициативы.

Спасибо за понимание и продолжаем работать для победы не только в спорте!".