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Setanta Sports извинилась перед Сапроновым за языковой скандал в эфире трансляции тенниса
Признали свою ошибку
Setanta
Во время прямой трансляции недавнего матча Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Румынии случился языковой скандал. Официальный транслятор пригласил комментировать матч мецената Юрия Сапронова, который впоследствии написал о ситуации в фейсбук. В ходе трансляции режиссеры получили указание от владельцев компании убрать Сапронова из эфира из-за того, что тот комментировал на русском. Некоторые зрители в чате трансляции выражали недовольство.
В компании Setanta Sports объяснили ситуацию и извинились:
"Во время трансляции матча BJKC произошло недоразумение между командой Setanta Sports и гостем студии Юрием Сапроновым. Просим прощения перед Юрием за сложившуюся ситуацию. И отдельно извиняемся перед зрителями и болельщиками.
Мы являемся искренними фанатами тенниса, поэтому хотим поддержать Харьков – столицу украинского тенниса. Предлагаем Юрию Сапронову выбрать сбор для помощи Харькову и обещаем привлечь все наши медиаресурсы для поддержки оборонной инициативы.
Спасибо за понимание и продолжаем работать для победы не только в спорте!".
Отметим, что сборная Украины в итоге проиграла Румынии и не смогла выйти в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг.
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