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Setanta Sports извинилась перед Сапроновым за языковой скандал в эфире трансляции тенниса

Теннис

Признали свою ошибку

Setanta Sports извинилась перед Сапроновым за языковой скандал в эфире трансляции тенниса

Setanta

Новина українською

Во время прямой трансляции недавнего матча Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Румынии случился языковой скандал. Официальный транслятор пригласил комментировать матч мецената Юрия Сапронова, который впоследствии написал о ситуации в фейсбук. В ходе трансляции режиссеры получили указание от владельцев компании убрать Сапронова из эфира из-за того, что тот комментировал на русском. Некоторые зрители в чате трансляции выражали недовольство.

Читайте такжеИзвестного украинского мецената Сапронова выгнали из телеэфира во время трансляции матча Кубка Билли Джин Кинг

В компании Setanta Sports объяснили ситуацию и извинились:

"Во время трансляции матча BJKC произошло недоразумение между командой Setanta Sports и гостем студии Юрием Сапроновым. Просим прощения перед Юрием за сложившуюся ситуацию. И отдельно извиняемся перед зрителями и болельщиками.

Мы являемся искренними фанатами тенниса, поэтому хотим поддержать Харьков – столицу украинского тенниса. Предлагаем Юрию Сапронову выбрать сбор для помощи Харькову и обещаем привлечь все наши медиаресурсы для поддержки оборонной инициативы.

Спасибо за понимание и продолжаем работать для победы не только в спорте!".

Отметим, что сборная Украины в итоге проиграла Румынии и не смогла выйти в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг.

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Юрий Сапронов Телеканал Setanta Sports
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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terber (ternopil)
19.04.2024 в 14:52
так так молодці,вибачайтесь тим що вони говорять уською ,а уско гаварящі луплять по Харкові,слів нема..
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Комментарии 1
terber (ternopil)
19.04.2024 в 14:52
так так молодці,вибачайтесь тим що вони говорять уською ,а уско гаварящі луплять по Харкові,слів нема..
Ответить
1
2

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