Известного украинского мецената Сапронова выгнали из телеэфира во время трансляции матча Кубка Билли Джин Кинг

Известный харьковский меценат Юрий Сапронов рассказал, что во время трансляции матча женской сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг против команды Румынии произошла неприятная ситуация.

Функционер был приглашен прокомментировать поединок на платформе Setanta Sport (трансляция производилась и на You-Tube канале организации). Первый матч с участием Леси Цуренко прошел тихо. Ничто не предполагало проблем и во втором матче Элины Свитолиной, однако после первого сета противостояния украинки против румынки руководство телеканала попросило Сапронова покинуть студию. Причина – русский язык.

"Получил благодарность. За весомый вклад 26 лет в украинский теннис.

Сегодня ночью я был изгнан из студии канала Setanta Sports после первого сета матча сборной Украины против сборной Румынии на неофициальном командном чемпионате мира по теннису Кубок Билли Джин Кинг.

Играла Элина Свитолина и Жаклин Кристиан.

Вежливо изгнан.

Матч транслировал ТВ-канал Setanta (это сотни тысяч телезрителей с подпиской 70 гривен в месяц) и бесплатно в ютубе. Там его смотрело 2400 человек.

В ютубе был чат с никнеймами. Я посчитал: 15-20 человек подняли хайп в чате ютуба, за то, что я комментирую не на украинском языке.

Я в начале трансляции и по ее ходу трижды объяснил своим пока не очень хорошим украинским языком, но развернуто, почему я буду комментировать на русском.

После первого сета пришел звонок от владельцев Сетанты редактору программы с указанием снять меня с эфира.

В теннисе я давно. С 1998-х. Думаю, мне есть чем гордиться. Есть, что рассказать, показать, поделиться опытом и знаниями с людьми. Бесплатно, конечно.

Если очень коротко, то

1. В Харькове за свои деньги я построил 24 теннисных корта.

2. За мои деньги в Харькове было проведено 5 матчей сборной Украины в Кубке Федерации и один матч Кубка Дэвиса.

3. За мои деньги сборная Украины провела матчи КФ в Болгарии, Австралии, Аргентине, Италии.

4. За мои деньги (я отвечал в стране с 2006 по 2011 год за женский теннис) сборная Украины с 35 места в мировом рейтинге поднялась на 6. До сих пор этот результат не повторен ни одной сборной Украины ни одним видом спорта в командных видах спорта.

5. В моей приватной спортивной школе 17 лет тренируется более 100 детей.

6. Элина Свитолина. Когда ей было 13 лет, я заключил с ней 7-летний спонсорский контакт, и она переехала из Одессы тренироваться в Харьков. Позже мы продлили с ней контракт еще на 5 лет.

На мой взгляд, есть чем гордиться. Это не бизнес. Это – меценатство.

Все вышеперечисленное стоило мне более 10 миллионов долларов США.

Меня позвали комментировать теннис. Вы меня позвали, не я вас.

Я не государственный служащий и депутат. Теперь харьковский волонтер с первого дня активной фазы войны с рашистами. С 24 февраля 2022 года и до настоящего времени я в Харькове.

Я не понимаю, вам, Сетанта, нужен был я, Юрий Сапронов со своей теннисной историей (выше), знаниями и опытом или что-то, как выяснилось, другое

То есть патриот – это только украинец, говорящий на украинском языке? Совершенно неважно, что он сделал и делает для Украины, Харькова и тенниса, в частности?

Совершенно неважно, профи он в этом или лох, но говорит по-украински?

Вариантов патриота два – украиноязычный и немой? Спасибо, украинское сообщество.

Спасибо Setanta. Да, пошли нах*й, владельцы Сетанты.

Назоветесь, кто вы? Подискутируем о патриотизме. Публично.

Наберетесь ли вы смелости сегодня в прямом эфире объяснить, что не Сапронов из эфира ушел, потому что начался комендантский час (как идет слух), а вы его выгнали и за что?

P.S. Поздравляю всех с замечательной игрой Леси Цуренко и Элины Свитолиной. Мы ведем 2-0 после первого дня.

Болеем за Украину, люди" – написал Сапронов на своей странице в Фейсбуке.