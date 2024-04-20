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Украинские силы ПВО ночью уничтожили две ракеты и три разведывательных БПЛА

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Россияне применили разные способы для атаки

Украинские силы ПВО ночью уничтожили две ракеты и три разведывательных БПЛА

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

В ночь с 19 на 20 апреля армия Российской Федерации в очередной раз атаковала Украину с воздуха.

Для этого она применила три баллистических ракеты "Искандер-М", две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (место пуска – Белгородская область России), а также запустила две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из акватории Черного моря.

“Средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Также на южном направлении уничтожены три разведывательных БПЛА – два "Орлан-10" и один "Суперкам", – говорится в отчете командующего Воздушными Силами генерал-лейтенанта Николая Олещука.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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