Покойного журналиста Артема Франкова вызвали повесткой в ТЦК
Не успели за столь долгий период обновить данные
Фото: із відкритих джерел
Территориальный центр комплектования Оболонского района Киева вызвал бывшего редактора журнала "Футбол" Артема Франкова повесткой для обновления данных и прохождения ВЛК.
Правда, он скончался 31 октября прошлого года. На 54 году жизни Франков не пережил второй инсульт.
Повестку опубликовали в телеграмм-канале "Artem Frankov official", который сейчас ведется близкими экс-журналиста.
"Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным", – подытожили админы телеграмм-канала эту повестку фразой Артема Франкова.
В период с 1997 по 2022 год Франков был главным редактором журнала "Футбол".
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