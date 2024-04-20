Покойного журналиста Артема Франкова вызвали повесткой в ТЦК

Территориальный центр комплектования Оболонского района Киева вызвал бывшего редактора журнала "Футбол" Артема Франкова повесткой для обновления данных и прохождения ВЛК.

Правда, он скончался 31 октября прошлого года. На 54 году жизни Франков не пережил второй инсульт.

Повестку опубликовали в телеграмм-канале "Artem Frankov official", который сейчас ведется близкими экс-журналиста.

"Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным", – подытожили админы телеграмм-канала эту повестку фразой Артема Франкова.

В период с 1997 по 2022 год Франков был главным редактором журнала "Футбол".