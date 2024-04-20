  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Покойного журналиста Артема Франкова вызвали повесткой в ТЦК
В тренде

Покойного журналиста Артема Франкова вызвали повесткой в ТЦК

Общие новости

Не успели за столь долгий период обновить данные

Покойного журналиста Артема Франкова вызвали повесткой в ТЦК

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Территориальный центр комплектования Оболонского района Киева вызвал бывшего редактора журнала "Футбол" Артема Франкова повесткой для обновления данных и прохождения ВЛК.

Правда, он скончался 31 октября прошлого года. На 54 году жизни Франков не пережил второй инсульт.

Повестку опубликовали в телеграмм-канале "Artem Frankov official", который сейчас ведется близкими экс-журналиста.

"Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным", – подытожили админы телеграмм-канала эту повестку фразой Артема Франкова.

Покойного журналиста Артема Франкова вызвали повесткой в ТЦК - изображение 1

В период с 1997 по 2022 год Франков был главным редактором журнала "Футбол".

По теме
yellow-arrow
Украинские силы ПВО ночью уничтожили две ракеты и три разведывательных БПЛА
yellow-arrow
Силы обороны уничтожили еще 750 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
yellow-arrow
Травмы Яремчука, Цыганкова и Малиновского, контракт Нагельсмана и решение КДК по красной Зубкова. Главные новости за 19 апреля
Артем Франков война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Artem Frankov official
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
SSFC (Белозерье)
20.04.2024 в 13:53
В ТЦК не повинні знати, що це за людина, відома вона чи ні. Якщо він за час війни не поновлював свої дані, то колись ця повістка мала таки до нього прийти. Звісно ж і рідні також не повідомляли тцк про його смерть. Тому не бачу тут жодних проблем. Поки все не буде однією базою по всіх інстанціях, будуть такі казуси. Тому одним не подобаються повістки після того як людина вже воює чи навіть померла...інші проти будь яких баз даних про людину, бо вони хочуть бути невидимі для держави, як у фінансах так і місцях свого перебування. Всім неможливо вгодити. В мене в колективі з 5 чоловік можуть бути 6 різних думок. То що говорити про мільйони людей.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
SSFC (Белозерье)
20.04.2024 в 13:53
В ТЦК не повинні знати, що це за людина, відома вона чи ні. Якщо він за час війни не поновлював свої дані, то колись ця повістка мала таки до нього прийти. Звісно ж і рідні також не повідомляли тцк про його смерть. Тому не бачу тут жодних проблем. Поки все не буде однією базою по всіх інстанціях, будуть такі казуси. Тому одним не подобаються повістки після того як людина вже воює чи навіть померла...інші проти будь яких баз даних про людину, бо вони хочуть бути невидимі для держави, як у фінансах так і місцях свого перебування. Всім неможливо вгодити. В мене в колективі з 5 чоловік можуть бути 6 різних думок. То що говорити про мільйони людей.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости