Таблица коэффициентов: Украина в топ-10 сезонного рейтинга, Нидерланды немного увеличили отрыв

На еврокубковой неделе было несколько матчей, которые так или иначе касались перспектив Украины в Таблице коэффициентов. Прежде всего, речь о поединке "Аякса" с "Ромой", в котором определялись позиция Нидерландов относительно Украины на старте сезона 2021/22. Поскольку "Аякс" не проиграл (ничья 1:1), но вылетел из еврокубков, Нидерланды прекратили свой ход в этом сезоне, и на старте следующего будут опережать Украину на 2.500 балла. Напомним, что Австрия будет впереди на 0.85, Шотландия – на 1.400, Россия – на 1,582.

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Результат матча с участием загребского "Динамо" был интересен в контексте позиции киевского "Динамо" в рейтинге клубов. Хорваты угрожали позиции киевлян, а это грозило перспективам киевского "Динамо" попасть в третью корзину следующей Лиги чемпионов. Загребцы проиграли "Вильярреалу", поэтому в клубном рейтинге остались позади украинского тёзки.

Наконец, матч "Славия" - "Арсенал". Чехия подобралась к Украине на расстояние одной ничьей в сезонном рейтинге ТК (коэффициент 2020/21, вопрос престижа), но разгромное поражение от "Арсенала" (и вылет из еврокубков) означает, что Украина финишировала в сезоне на десятом месте.

Итак, в текущем сезоне в еврокубках остались только представители топ-чемпионатов (Англии, Испании, Франции, Италии).