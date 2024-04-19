Еще три страны прекратили борьбу в еврокубках 2023/24. Активными остаются семь Ассоциаций
И всего двенадцать клубов
фото з відкритих джерел
Состоялись четвертьфиналы Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций. Это предпоследняя стадия турнира, после которой команды вылетают из еврокубков безвозвратно, а их конкуренты продолжают борьбу. Понятно. Что с приближением к финалам становится все меньше активных стран.
После первого раунда отбора вылетел Лихтенштейн. После второго квалификационного раунда неактивных стран было уже пять: Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино. После третьего добавилось еще девять: Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия.
Раунд плей-офф стал последней остановкой для еще пяти Ассоциаций: Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония и Литва.
Групповой этап еврокубков не смогли преодолеть сразу одиннадцать стран: Сербия, Кипр, Швеция, Словения, Молдова, Косово, Казахстан, Финляндия, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Исландия.
Первый весенний раунд – 1/16-я финала, или стыковой раунд Лиги Европы и Лиги конференций. Он стал последним еще для пяти стран: Украины, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии.
Раунд 1/8-ой не преодолели еще девять стран: Нидерланды, Австрия, Израиль, Дания, Азербайджан, Норвегия, Швейцария, Хорватия, Шотландия.
Четвертьфинал оказался непреодолимой преградой еще для трех стран, а именно Португалии, Чехии и Турции.
Итак, всего 47 Ассоциации неактивны после 1/8-ой финала еврокубков:
Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино, Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия, Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония, Литва, Сербия, Кипр, Швеция, Словения, Молдова, Косово, Казахстан, Финляндия, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Исландия, Болгария, Польша, Венгрия, Словакия, Украина, Нидерланды, Австрия, Израиль, Дания, Азербайджан, Норвегия, Швейцария, Хорватия, Шотландия, Португалия, Чехия, Турция.
Выше всех среди тех, кто уже прекратил для себя евросезон, в Таблице коэффициентов идут Нидерланды – 6-е место. Самая низкий среди тех, кто сохраняет участников – Греция (17-е место).
Максимальное представительство, которое осталось у одной страны в Таблице коэффициентов - три команды.
- Италия, Германия - по три команды;
- Франция - две команды;
- Англия, Испания, Бельгия, Греция - по одной команде.
Следующий вылет из еврокубков состоится после 1/2-ой финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Популярное сейчас
- Известны пары полуфиналистов Лиги Европы. График матчей
- Байер прошел Вест Хэм и установил исторический рекорд
- Гендир Руха: Вокруг Карпат есть атмосфера ненависти. Гнилизна и негатив
- Таблица коэффициентов. Греция ушла в отрыв от Украины, Боруссия угрожает позициям Шахтера
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО