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Среди них - конкуренты Украины в ТК. Еще семь стран закончили для себя евросезон 2023/24

Рейтинг УЕФА

География еврокубков

Среди них - конкуренты Украины в ТК. Еще семь стран закончили для себя евросезон 2023/24

фото з відкритих джерел

Новина українською

Закончились все матчи 1/8-й финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Это была очередная стадия, после которой команды вылетали безвозвратно. Соответственно, еще несколько стран прекратили борьбу в еврокубках.

После первого раунда отбора вылетел Лихтенштейн. После второго квалификационного раунда неактивных стран было уже пять: Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино. После третьего добавилось еще девять: Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия.

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Раунд плей-офф стал последней остановкой для еще пяти Ассоциаций: Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония и Литва.

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Групповой этап еврокубков не смогли преодолеть сразу одиннадцать стран: Сербия, Кипр, Швеция, Словения, Молдова, Косово, Казахстан, Финляндия, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Исландия.

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Первый весенний раунд – 1/16-я финала, или стыковой раунд Лиги Европы и Лиги конференций. Он стал последним еще для пяти стран: Украины, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии.

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Раунд 1/8-ой не преодолели еще девять стран: Нидерланды, Австрия, Израиль, Дания, Азербайджан, Норвегия, Швейцария, Хорватия, Шотландия.

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Итак, всего 44 Ассоциации неактивны после 1/8-ой финала еврокубков:

Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино, Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия, Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония, Литва, Сербия, Кипр, Швеция, Словения, Молдова, Косово, Казахстан, Финляндия, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Исландия, Болгария, Польша, Венгрия, Словакия, Украина, Нидерланды, Австрия, Израиль, Дания, Азербайджан, Норвегия, Швейцария, Хорватия, Шотландия.

Выше всех из тех, кто уже прекратил для себя евросезон, в Таблице коэффициентов идут Нидерланды – 6-е место. Самая низкий среди тех, кто сохраняет участников – Греция (17-е место).

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Максимальное представительство в еврокубках не осталось ни у одной из 54-х соревновавшихся стран.

  • Анлия - пять команд;
  • Италия - 4 команды;
  • Испания, Германия. Франция - по три команды;
  • Греция - две команды;
  • Португалия, Бельгия, Турция, Чехия - по одной команде.

Следующий вылет из еврокубков состоится после 1/4-ой финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

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Источник:
Игорь Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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