Еще девять стран прекратили выступления в еврокубках. Всего не активных Ассоциаций – четырнадцать

Состоялся третий квалификационный этап еврокубков, третий этап, после которого ряд команд вылетели из еврокубков безвозвратно. Еще несколько стран прекратили свою борьбу на международной арене в сезоне 2023/24.

После второго квалификационного раунда таких стран было пять: Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино. Сейчас добавилось еще девять:

Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия.

Итак, всего четырнадцать Ассоциаций неактивны после третьего квалификационного раунда:

Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино, Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия.

Само высоко среди тех, кто уже потерял все команды, в Таблице коэффициентов стоит Ирландия – 32-е место. Самая низкая среди сохраняющих максимум – Турция, 10-е место в Таблице коэффициентов.

Самая высокая страна среди тех, кто уже терял участников – Португалия, седьмое место, минус две команды.

До группового раунда состоится еще один этап с безвозвратным вылетом команд.