Еще девять стран прекратили выступления в еврокубках. Всего не активных Ассоциаций – четырнадцать
География еврокубков
фото з відкритих джерел
Состоялся третий квалификационный этап еврокубков, третий этап, после которого ряд команд вылетели из еврокубков безвозвратно. Еще несколько стран прекратили свою борьбу на международной арене в сезоне 2023/24.
После второго квалификационного раунда таких стран было пять: Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино. Сейчас добавилось еще девять:
Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия.
Итак, всего четырнадцать Ассоциаций неактивны после третьего квалификационного раунда:
Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино, Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия.
Само высоко среди тех, кто уже потерял все команды, в Таблице коэффициентов стоит Ирландия – 32-е место. Самая низкая среди сохраняющих максимум – Турция, 10-е место в Таблице коэффициентов.
Самая высокая страна среди тех, кто уже терял участников – Португалия, седьмое место, минус две команды.
До группового раунда состоится еще один этап с безвозвратным вылетом команд.
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