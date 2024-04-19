Таблица коэффициентов. Греция ушла в отрыв от Украины, Боруссия угрожает позициям Шахтера
Интриги все меньше и меньше
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexandre Simoes/Borussia Dortmund
Законы Таблицы коэффициентов: чем ближе к концу сезона – тем меньше движений в Таблице. Для Украины борьба по сути закончилась уже давно. В текущее время определяется разве то, насколько плохи дела будут на старте новой кампании.
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Насколько будет опережать Греция... По состоянию на сейчас – это 4.425 балла. Конкурент? Очень-очень отдалённый. Если "Олимпиакос" до конца сезона еще что-то наберет, то наверняка говорить о Греции можно будет только в контексте не ближайшего будущего.
На неделе Греция, кстати, игровых очков не добывала, но обогатилась одним бонусным баллом за выход одной команды в полуфинал. Другая команда вылетела. Вылетели последние представители Португалии, Турции и Чехии. Англия сохранила одну команду и еще навязывает борьбу за топ-2 сезонного рейтинга Германии.
Кстати, об этом рейтинге. Как выяснилось, даже если квота Бундеслиги расширится до пяти (или шести) команд в Лиге чемпионов, но "Боруссия" не финиширует в топ-4 при победе в Лиге чемпионов, "Шахтеру", если он станет чемпионом УПЛ, придется проходить отбор. Поэтому либо вылет "шмелей" из еврокубков, либо их финиш в четверке лучших в Бундеслиге.
Италия обеспечила себе как минимум пять команд в Лиге чемпионов в следующем сезоне. "Брюгге" обошел в рейтинге клубов "Шахтер", Греция еще имеет шанс финишировать в топ-15. Вот этим галопом подытожим еврокубковую неделю, которая оставила активными всего-навсего двенадцать команд.
Полуфиналы – через две недели.
Скриншоты - kassiesa.net
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