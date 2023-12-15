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Всего тридцать. Еще одиннадцать стран закончили для себя евросезон 2023/24

Рейтинг УЕФА

География еврокубков

Всего тридцать. Еще одиннадцать стран закончили для себя евросезон 2023/24

фото з відкритих джерел

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Состоялись все матчи группового раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Это очередной этап, после которого некоторые команды вылетели из еврокубков безвозвратно.

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После первого раунда отбора вылетел Лихтенштейн. После второго квалификационного раунда неактивных стран было уже пять: Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино. После третьего добавилось еще девять: Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия.

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Раунд плей-офф стал последней остановкой для еще пяти Ассоциаций: Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония и Литва.

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А групповой этап еврокубков не смогли преодолеть сразу одиннадцать стран: Сербия, Кипр, Швеция, Словения, Молдова, Косово, Казахстан, Финляндия, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Исландия.

Итак, всего тридцать Ассоциаций неактивны после группового раунда еврокубков:

Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино, Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия, Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония, Литва, Сербия, Кипр, Швеция, Словения, Молдова, Косово, Казахстан, Финляндия, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Исландия.

Выше всех из тех, кто уже прекратил для себя евросезон, в Таблице коэффициентов идет Сербия – 19-е место. Самый низкий среди тех, кто сохраняет участника – Азербайджан (28-е место).

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Максимальное представительство сохраняют только две страны из 54-х соревнующихся – Италия и Франция. Интересно, что каждый из представителей этих стран принес своей Ассоциации в Таблицу коэффициентов двузначный показатель – то есть, минимум десять баллов.

  • Италия – семь команд;
  • Франция, Германия, Англия, Испания – по шесть команд;
  • Португалия – четыре команды;
  • Нидерланды, Бельгия, Чехия – по три команды;
  • Турция, Швейцария, Норвегия, Израиль, Греция – по две команды;
  • Шотландия, Австрия, Дания, Украина, Польша, Хорватия, Венгрия, Болгария, Словакия, Азербайджан – по одной команде.

Следующий вылет из еврокубков состоится в феврале после 1/8-й финала Лиги чемпионов и стыкового раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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