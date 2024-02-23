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Среди них и Украина. Еще пять стран закончили еврокубковый сезон 2023/24

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География еврокубков

Среди них и Украина. Еще пять стран закончили еврокубковый сезон 2023/24

фото з відкритих джерел

Новина українською

Состоялись все матчи стыкового раунда (1/16) Лиги Европы и Лиги конференций. Это очередной этап, после которого некоторые команды вылетели из еврокубков безвозвратно.

После первого раунда отбора вылетел Лихтенштейн. После второго квалификационного раунда неактивных стран было уже пять: Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино. После третьего добавилось еще девять: Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия.

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Раунд плей-офф стал последней остановкой для еще пяти Ассоциаций: Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония и Литва.

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Групповой этап еврокубков не смогли преодолеть сразу одиннадцать стран: Сербия, Кипр, Швеция, Словения, Молдова, Косово, Казахстан, Финляндия, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Исландия.

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И вот первый весенний раунд – 1/16-я финала, или стыковой раунд Лиги Европы и Лиги конференций. Он стал последним еще для пяти стран: Украины, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии.

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Итак, всего тридцать пять Ассоциаций неактивны после стыковых раундов еврокубков:

Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино, Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия, Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония, Литва, Сербия, Кипр, Швеция, Словения, Молдова, Косово, Казахстан, Финляндия, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Исландия, Болгария, Польша, Венгрия, Словакия, Украина.

Выше всех из тех, кто уже прекратил для себя евросезон, в Таблице коэффициентов идет Украина – 18-е место. Самый низкий среди тех, кто сохраняет участника – Азербайджан (27-е место).

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Максимальное представительство сохраняет только одна страна из 54-х соревновавшихся – Италия.

  • Италия – семь команд;
  • Англия – шесть команд;
  • Испания, Германия – по пять команд;
  • Франция, Португалия, Чехия – по три команды;
  • Нидерланды, Бельгия, Израиль, Греция – по две команды;
  • Турция, Шотландия, Швейцария, Норвегия, Австрия, Дания, Хорватия, Азербайджан – по одной команде.

Следующий вылет из еврокубков состоится после 1/8-ой финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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