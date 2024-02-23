Среди них и Украина. Еще пять стран закончили еврокубковый сезон 2023/24

Состоялись все матчи стыкового раунда (1/16) Лиги Европы и Лиги конференций. Это очередной этап, после которого некоторые команды вылетели из еврокубков безвозвратно.

После первого раунда отбора вылетел Лихтенштейн. После второго квалификационного раунда неактивных стран было уже пять: Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино. После третьего добавилось еще девять: Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия.

Раунд плей-офф стал последней остановкой для еще пяти Ассоциаций: Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония и Литва.

Групповой этап еврокубков не смогли преодолеть сразу одиннадцать стран: Сербия, Кипр, Швеция, Словения, Молдова, Косово, Казахстан, Финляндия, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Исландия.

И вот первый весенний раунд – 1/16-я финала, или стыковой раунд Лиги Европы и Лиги конференций . Он стал последним еще для пяти стран: Украины, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии.

Итак, всего тридцать пять Ассоциаций неактивны после стыковых раундов еврокубков:

Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино, Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия, Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония, Литва, Сербия, Кипр, Швеция, Словения, Молдова, Косово, Казахстан, Финляндия, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Исландия, Болгария, Польша, Венгрия, Словакия, Украина.

Выше всех из тех, кто уже прекратил для себя евросезон, в Таблице коэффициентов идет Украина – 18-е место. Самый низкий среди тех, кто сохраняет участника – Азербайджан (27-е место).

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Максимальное представительство сохраняет только одна страна из 54-х соревновавшихся – Италия.

Италия – семь команд;

– семь команд; Англия – шесть команд;

– шесть команд; Испания, Германия – по пять команд;

– по пять команд; Франция, Португалия, Чехия – по три команды;

– по три команды; Нидерланды, Бельгия, Израиль, Греция – по две команды;

– по две команды; Турция, Шотландия, Швейцария, Норвегия, Австрия, Дания, Хорватия, Азербайджан – по одной команде.

Следующий вылет из еврокубков состоится после 1/8-ой финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.