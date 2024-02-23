Среди них и Украина. Еще пять стран закончили еврокубковый сезон 2023/24
География еврокубков
фото з відкритих джерел
Состоялись все матчи стыкового раунда (1/16) Лиги Европы и Лиги конференций. Это очередной этап, после которого некоторые команды вылетели из еврокубков безвозвратно.
После первого раунда отбора вылетел Лихтенштейн. После второго квалификационного раунда неактивных стран было уже пять: Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино. После третьего добавилось еще девять: Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия.
Раунд плей-офф стал последней остановкой для еще пяти Ассоциаций: Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония и Литва.
Групповой этап еврокубков не смогли преодолеть сразу одиннадцать стран: Сербия, Кипр, Швеция, Словения, Молдова, Косово, Казахстан, Финляндия, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Исландия.
И вот первый весенний раунд – 1/16-я финала, или стыковой раунд Лиги Европы и Лиги конференций. Он стал последним еще для пяти стран: Украины, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии.
Итак, всего тридцать пять Ассоциаций неактивны после стыковых раундов еврокубков:
Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино, Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия, Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония, Литва, Сербия, Кипр, Швеция, Словения, Молдова, Косово, Казахстан, Финляндия, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Исландия, Болгария, Польша, Венгрия, Словакия, Украина.
Выше всех из тех, кто уже прекратил для себя евросезон, в Таблице коэффициентов идет Украина – 18-е место. Самый низкий среди тех, кто сохраняет участника – Азербайджан (27-е место).
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Максимальное представительство сохраняет только одна страна из 54-х соревновавшихся – Италия.
- Италия – семь команд;
- Англия – шесть команд;
- Испания, Германия – по пять команд;
- Франция, Португалия, Чехия – по три команды;
- Нидерланды, Бельгия, Израиль, Греция – по две команды;
- Турция, Шотландия, Швейцария, Норвегия, Австрия, Дания, Хорватия, Азербайджан – по одной команде.
Следующий вылет из еврокубков состоится после 1/8-ой финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
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