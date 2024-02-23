Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер зависим от выступлений трех клубов
Сами же горняки уже не могут набирать очки
Фото: Михайло Лозовий/UA-Football
В рейтинге клубов УЕФА на неделе не произошло заметных для Украины изменений. Очки начисляли участникам Лиги чемпионов, которые не проиграли, а также командам, вышедшим в 1/8-ю финала Лиги Европы.
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Для Украины важный итог – ни одного активного в этом сезоне клуба у нее не осталось. Собственно, интерес теперь заключается в том, сможет ли "Шахтер" сохранить свои позиции относительно конкурентов.
Таких конкурентов – трое: "Копенгаген" (Дания), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Славия" (Чехия). Если эти клубы не обойдут "Шахтер" в рейтинге клубов, "горняки" сохранят шансы на автоматический выход в группу Лиги чемпионов 2024/25 в случае своей победы в УПЛ (также нужно, чтобы текущую Лигу чемпионов выиграла команда из зоны Лиги чемпионов своего чемпионата).
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25. "Шахтер" – 63.000;
35. "Славия" – 53.000;
37. "Копенгаген" – 51.500;
42. "Динамо" (Загреб) – 48.000.
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У "Копенгагена" еще минимум один матч в еврокубках, у "Славии" и "Динамо" (Загреб) – минимум по два.
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