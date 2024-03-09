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Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера стало на одного конкурента меньше в борьбе за прямую путевку в группу ЛЧ-2024/25

Рейтинг клубов УЕФА
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Копенгаген выпал из погони

Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера стало на одного конкурента меньше в борьбе за прямую путевку в группу ЛЧ-2024/25

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В рейтинге клубов УЕФА глобально у Украины в этом году остается единственный интерес – удержится ли "Шахтер" на самой высокой позиции среди клубов, которые не представляют страны из топ-10 Таблицы коэффициентов?

В этой борьбе было три конкурента – "Копенгаген", "Динамо" (Загреб) и "Славия". Датчане уже выпали из погони, уступив "Манчестер Сити" в 1/8-ой финала Лиги чемпионов. Остались два конкурента.

Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера стало на одного конкурента меньше в борьбе за прямую путевку в группу ЛЧ-2024/25 - изображение 1

И оба – в довольно затруднительном положении. "Славия" проиграла первый матч 1/8-й финала Лиги Европы "Милану" 2:4, поэтому для продолжения борьбы чехам в четверг нужно забивать минимум дважды и не пропускать. У "Динамо" Загреб ситуация такова, что нужно доходить до финала Лиги конференций без потерь ни в одной игре, и в финале как минимум не проиграть в игровое время.

Если "Шахтер" не пропустит вперед себя "Славию" и "Динамо" (Загреб), то будет претендовать на прямую группу Лиги чемпионов в случае сохранения лидерства в УПЛ, а также если Лигу чемпионов выиграет команда из зоны ЛЧ своей внутренней лиги.

Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера стало на одного конкурента меньше в борьбе за прямую путевку в группу ЛЧ-2024/25 - изображение 2

На прямую путевку в группу Лиги чемпионов 2024/25 может претендовать только "Шахтер". Если чемпионом УПЛ станет кто-либо другой, прямой путевки не будет.

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