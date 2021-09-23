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"Извини, бро". Исмаили попросил прощения у Матвиенко за разбитую голову

Суперкубок Украины
(1 голосов)

В начале встречи случился жуткий эпизод

"Извини, бро". Исмаили попросил прощения у Матвиенко за разбитую голову

Новина українською

Защитник "Шахтера" Исмаили попросил прощения у одноклубника Николая Матвиенко за нанесенное ему повреждение головы в матче с "Динамо" (3:0) за Суперкубок Украины.

"Извини, бро", – подписал фото в своем Instagram Исмаили.

Матвиенко получил рассечение головы после столкновения с Исмаили в игровом моменте в начале встречи. 25-летний украинец доиграл матч до конца.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили Николай Матвиенко
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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
23.09.2021 в 12:22
Бей своих, чтобы чужие боялись...
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LENART (Кривой Рог)
23.09.2021 в 11:51
Вибач бро,цілив у Супрягу,а прилетіло тобі!
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