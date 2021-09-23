"Извини, бро". Исмаили попросил прощения у Матвиенко за разбитую голову

Защитник "Шахтера" Исмаили попросил прощения у одноклубника Николая Матвиенко за нанесенное ему повреждение головы в матче с "Динамо" (3:0) за Суперкубок Украины.

"Извини, бро", – подписал фото в своем Instagram Исмаили.

Матвиенко получил рассечение головы после столкновения с Исмаили в игровом моменте в начале встречи. 25-летний украинец доиграл матч до конца.