Бессмертный - о матче с Шахтером: Ребята старались, сыграли, как могли

Главный тренер "Виктории" Сумы Анатолий Бессмертный подвел итог матча 1/4 финала Кубка Украины против "Шахтера" (0:3).

"Шахтер" в первом тайме имел преимущество и несколько обыгрывал нас. Во втором тайме мы уже немного добавили и интереснее была игрой. Где-то наши ребята не справились с нервами, где-то хорошо играл "Шахтер".

Хоть мы и проиграли, но за команду не стыдно. Ребята старались, сыграли так, как могли. Мы понимаем, куда нам дальше двигаться и ребята поняли, что сейчас предлагает современный футбол: у нас не было такой интенсивности и темпа ни в одном из матчей. Где-то мы с этим не справились.

Мы понимаем, куда нам двигаться в плане скорости, скорости принятия решений, скорости работы с мячом и в плане интенсивности игры. Здесь нужно прибавлять. "Шахтер" под прессингом принимает мячи, а мы пока этого не можем делать на их фоне.

Думаю, что ничего ужасного нет. Мы сами этого хотели, вышли в 1/4 финала Кубка Украины. Для ребят это наука, школа. Есть куда прибавлять", - сказал Бессмертный.