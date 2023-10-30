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Бессмертный - о матче с Шахтером: Ребята старались, сыграли, как могли
Перволиговская Виктория в Кубку Украины проиграла Шахтеру
instagram.com/fc_viktoria_official
Главный тренер "Виктории" Сумы Анатолий Бессмертный подвел итог
"Шахтер" в первом тайме имел преимущество и несколько обыгрывал нас. Во втором тайме мы уже немного добавили и интереснее была игрой. Где-то наши ребята не справились с нервами, где-то хорошо играл "Шахтер".
Хоть мы и проиграли, но за команду не стыдно. Ребята старались, сыграли так, как могли. Мы понимаем, куда нам дальше двигаться и ребята поняли, что сейчас предлагает современный футбол: у нас не было такой интенсивности и темпа ни в одном из матчей. Где-то мы с этим не справились.
Мы понимаем, куда нам двигаться в плане скорости, скорости принятия решений, скорости работы с мячом и в плане интенсивности игры. Здесь нужно прибавлять. "Шахтер" под прессингом принимает мячи, а мы пока этого не можем делать на их фоне.
Думаю, что ничего ужасного нет. Мы сами этого хотели, вышли в 1/4 финала Кубка Украины. Для ребят это наука, школа. Есть куда прибавлять", - сказал Бессмертный.
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