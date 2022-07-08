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В УПЛ рассказали о судьбе Суперкубка в новом сезоне
Таковы нынешние реалии
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что в предстоящем футбольном сезоне матч за Суперкубок Украины не состоится.
"Проведение матча за Суперкубок Украины не планируется. Мы приняли решение отменить в предстоящем сезоне этот матч. Кубок Украины тоже не будет разыгрываться. Больше мне об этом сказать нечего", — сказал Дикий в комментарии Футбол NEWS.
Напомним, что в прошлом сезоне обладателем Суперкубка Украины стал донецкий "Шахтер", обыграв киевского "Динамо" со счетом 3:0.
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