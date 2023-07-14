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Суперкубок Украины

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В новом сезоне матча за Суперкубок не будет. УПЛ планирует возобновить турнир через сезон

Суперкубок Украины
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В нынешнем сезоне првоодить его нет смысла

В новом сезоне матча за Суперкубок не будет. УПЛ планирует возобновить турнир через сезон

Фото - Анатолій Спиця

Новина українською

В нынешнем сезоне 2023/24 розыгрыш Суперкубка Украины проводиться не будет. Тем не менее, УПЛ намерена возобновить проведение турнира в 2024 году.

Премьер-лига считает, что розыгрыш трофея в этом году не имеет целесообразности.

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Президент УПЛ Евгений Дикий рассказал, почему Суперкубок не будет разыгран второй год подряд.

"Суперкубок разыгрывается чемпионом и обладателем Кубка Украины. Поскольку в этом сезоне Кубка не было, соответственно, смысла проводить Суперкубок тоже нет. Между кем и кем он должен состояться? Первое и второе место? Или первое и третье?", ‒ сказал функционер.

Президент УПЛ рассчитывает, что Суперкубок возобновится в 2024 году.

"Мы планируем, что по окончании грядущего сезона мы обязательно проведем матч за Суперкубок. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов проведения выставочных матчей. Если это удастся нам сделать, будет хорошо", ‒ сказал Дикий.

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В статье: Суперкубок Украины Евгений Дикий
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