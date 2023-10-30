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Кубок Украины. Виктория – Шахтер 0:3. Дебютная победа Пушича

Кубок Украины
(1 голосов)

"Горняки" выходят в полуфинал

Кубок Украины. Виктория – Шахтер 0:3. Дебютная победа Пушича

Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня на киевском стадионе "Левый берег" сыграли матч четвертьфинала Кубка Украины между перволиговой "Викторией" и "Шахтером". Этим противостоянием начался четвертьфинальный этап.

В Первой лиге "Виктория" три тура подряд не проигрывает и занимает второе место в своей группе Б. Команда, прежде всего, состоит из опытных игроков. Тренерский штаб основной акцент делает на организованной игре в защите – в чемпионате сумчане пропустили всего девять мячей. Однако в противостоянии с "Шахтером" представителю второго по силе дивизиона Украины нужно было прыгнуть выше головы, чтобы рассчитывать на проход дальше.

"Шахтер" под руководством Марино Пушича сыграл всего один матч – 1:2 против "Барселоны" в Лиге Чемпионов. Новый тренер уже успел очаровать игроков "Шахтера" своими тренировками и похвалил абсолютно всех игроков за матч против испанского гранда. Безусловно, именно "горняки" считались абсолютными фаворитами четвертьфинала. Тренерский штаб "Шахтера" на этот матч выпустил максимально приближенный к оптимальному стартовый состав. Анатолий Бессмертный решил не менять свою основную схему и сумчане играли в формации 4-2-3-1.

В начале встречи "горняки" прогнозируемо взяли мяч под свой контроль, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Футболисты "Виктории" в центре поля пытались не проигрывать борьбу, страховали друг друга и не давали свободных зон именитому сопернику. Подопечные Бессмертного отдали инициативу чемпиону Украины, но от них и не ожидали игры с позиции силы.

Подопечные Пушича забили после первого удара. Келси сбросил на Назарину и Егор из-за пределов штрафной мощно пробил. Мяч от рук опытного Шелихова залетел в ворота – 0:1. Второй гол "горняки" забили в том же стиле. На этот раз из-за пределов штрафной пробивал Зубков и мяч снова от рук голкипера залетел в ворота – 0:2. Очень неуверенно в этих двух эпизодах сыграл Денис Шелихов.

Эти голы придали уверенность футболистам "Шахтера" в собственных силах. Чемпионы Украины не собирались останавливаться на достигнутом, а стремились забить еще. После забитых мячей гораздо больше свободы в центре поля стало у "горняков". Максимально комфортные условия в первом тайме созданы для футболистов донецкой команды.

После перерыва характер игры не изменился. Гости играли первым номером, но не рисковали. Похоже, что подопечные Пушича уже держали в голове противостояние с "Динамо". А вот футболистам "Виктории" было очень сложно играть под давлением. Исполнительское мастерство все же не могло не сказываться.

Без мяча было непросто играть номинальным хозяевам. К сожалению, моментов во второй половине встречи было мало. Одни не могли, другие уже не сильно и хотели. В конце встречи более активно заиграли подопечные Бессмертного, но ошибки в заключительной трети поля не позволяли им создавать моменты. В компенсированное время гости довели счет до разгромного. Судаков подал, а Ракицкий головой пробил в дальний угол – 0:3.

В итоге, матч завершился уверенной победой "Шахтера". "Горняки" выходят в полуфинал Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/4 финала

Киев. Стадион "Левый Берег"

"Виктория" - "Шахтер" 0:3

Голы: Назарина (17), Зубков (20), Ракицький (90+1)

"Виктория" (стартовый состав): Шелихов - Нелин, Бычков, Сасовский, Ульянов, Долинский, Савченко, Байдал, Мышенко, Здырко, Галенко

"Шахтер" (стартовый состав): Ризнык - Бондарь, Судаков, Ракицкий, Зубков, Гочолеишвили, Азаров, Келси, Бондаренко, Назарина, Невертон

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В статье: Кубок Украины Шахтер (Донецк) Виктория (Сумы)
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Комментарии (1)
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Геродот (Винница)
30.10.2023 в 17:38
Это игрой назвать сложно, скорее тренировкой с повышенной ответственностью. Ожидал, что Виктория, как один из лидеров первой лиги, даст бой Шахтеру, а этого и близко не было. Команда выглядела тяжеловесно, в основном отбивалась, да к тому же давала Шахтеру полный простор при приеме мяча в любой точке поля. Как результат, забив к 20-й минуте два гола издалека, благодаря корявому приему мяча вратарем Шелиховым, Шахтер по-сути перешел к отработке как на тренировке каких-то атакующих комбинаций. При этом, демонстрируя кучу брака в передачах в завершающей стадии атаки. Гол Ракицкого с углового - его личная зслуга. В общем, говорить о каких то новациях в игре Шахтера с приходом нового тренера, пока не приходится. Нужен подходящий соперних. А он будет в следующем туре - Динамо Киев. Вот тогда и посмотрим.
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