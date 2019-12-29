Динамо готово заплатить 4 млн евро за форварда Слована

"Динамо" проявляет интерес к форварду братиславского "Слована" Андражу Шпорару, сообщает британское издание Daily Record.

По информации источника, киевский клуб предложил за 25-летнего словенца 3,5 млн фунтов (около 4 млн евро). Главный тренер команды Алексей Михайличенко определил этот трансфер как приоритетный на предстоящее зимнее окно.

Интерес к Шпорару также проявляет "Селтик". Ожидается, что чемпионы Шотландии готовы будут предложить за игрока порядка 6 млн евро.

В этом сезоне Шпорар отметился 20 голами и 5 результативными передачами в 26 матчах.