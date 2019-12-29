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Динамо готово заплатить 4 млн евро за форварда Слована

Трансферы
(1 голосов)

На игрока также претендует "Селтик"

Динамо готово заплатить 4 млн евро за форварда Слована
UA-Футбол
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"Динамо" проявляет интерес к форварду братиславского "Слована" Андражу Шпорару, сообщает британское издание Daily Record.

По информации источника, киевский клуб предложил за 25-летнего словенца 3,5 млн фунтов (около 4 млн евро). Главный тренер команды Алексей Михайличенко определил этот трансфер как приоритетный на предстоящее зимнее окно.

Интерес к Шпорару также проявляет "Селтик". Ожидается, что чемпионы Шотландии готовы будут предложить за игрока порядка 6 млн евро.

В этом сезоне Шпорар отметился 20 голами и 5 результативными передачами в 26 матчах.

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В статье: Динамо (Киев) Селтик (Глазго) Слован (Братислава)
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
29.12.2019 в 15:39
Лучше бы Динамо купили что-то в центр полузащиты. Потому что смотреть на этих Шепелевых, СИдорчуков и Гармашей сил уже нет совсем.
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Dimka26 (Чернигов)
29.12.2019 в 15:36
Ну не знаю. Ну якобы да. Неплохой форвард. Забивает много в Словакии, в Лиге Европы... но блин.. сколько уже брали этих форвардов и угробили. Соль тоже приходил суперзабивным. А что в итоге? Бедняга парень, если его купят.
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