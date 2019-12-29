Динамо готово заплатить 4 млн евро за форварда Слована
На игрока также претендует "Селтик"
"Динамо" проявляет интерес к форварду братиславского "Слована" Андражу Шпорару, сообщает британское издание Daily Record.
По информации источника, киевский клуб предложил за 25-летнего словенца 3,5 млн фунтов (около 4 млн евро). Главный тренер команды Алексей Михайличенко определил этот трансфер как приоритетный на предстоящее зимнее окно.
Интерес к Шпорару также проявляет "Селтик". Ожидается, что чемпионы Шотландии готовы будут предложить за игрока порядка 6 млн евро.
В этом сезоне Шпорар отметился 20 голами и 5 результативными передачами в 26 матчах.
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
29.12.2019 в 15:39
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Dimka26 (Чернигов)
29.12.2019 в 15:36
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