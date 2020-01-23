Бандура покинул ФК Львов

33-летний вратарь Александр Бандура прекратил сотрудничество с ФК "Львов".

О причине расторжения контракта не сообщается. Известно, что клуб отпустил игрока свободным агентом.

Добавим, что теперь в составе основной команды ФК "Львов" остался только один голкипер - Богдан Сарнавский.

Бандура выступал за ФК "Львов" с июля 2018 года. В чемпионате 2019/2020 провел 6 матчей, пропустил 12 мячей.

Приблизительная трансферная стоимость вратаря, по данным Transfermarkt, 200 000 евро.