Максим Белый перебрался в Рух на правах аренды
"Заря" отпустил защитника в Первую лигу
Защитник "Зари" Максим Белый отправился во львовский "Рух" на правах аренды, сообщает пресс-служба луганчан. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Напомним, что "Рух" представляет Первую лигу Украины и является её лидером. После проведённых 19 туров команда опережает идущую второй "Волынь" на один балл.
29-летний Максим Белый ранее также выступал за "Сталь", "Хайдук Сплит", "Анжи" и "Мариуполь".
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