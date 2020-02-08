Максим Белый перебрался в Рух на правах аренды

Защитник "Зари" Максим Белый отправился во львовский "Рух" на правах аренды, сообщает пресс-служба луганчан. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Напомним, что "Рух" представляет Первую лигу Украины и является её лидером. После проведённых 19 туров команда опережает идущую второй "Волынь" на один балл.

29-летний Максим Белый ранее также выступал за "Сталь", "Хайдук Сплит", "Анжи" и "Мариуполь".