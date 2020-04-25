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Заря снова может взять в аренду хавбека Динамо

Трансферы
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Андриевский уже выступал за луганский клуб

Заря снова может взять в аренду хавбека Динамо
Новина українською

Луганская "Заря" этой зимой проявляла интерес к полузащитнику "Динамо" Александру Андриевскому, трансфер может состояться этим летом .

Ранее Андриевский уже выступал за луганский клуб на правах аренды, отыграв в его составе 25 матчей (3 гола) во всех турнирах. Не исключено, что во время следующего трансферного окна "Заря" вернется к варианту с полузащитником киевлян.

В нынешнем сезоне 25-летний Андриевский сыграл в футболке "Динамо" 4 матча во всех турнирах, а большую часть времени провел в молодежном составе.

За свою карьеру полузащитник успел поиграть за харьковский "Металлист", "Горняк-Спорт", "Динамо", "Черноморец" и луганскую "Зарю".

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Александр Андриевский
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Источник:
Dynamomania

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