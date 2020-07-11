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Артём Довбик стал игроком Днепра-1

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Команду пополнит форвард

Артём Довбик стал игроком Днепра-1
Новина українською

Украинский нападающий Артем Довбик продолжит карьеру в "Днепре-1". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали сделки по переходу 23-летнего игрока неизвестны. Последним клубом футболиста был "Мидтьюлланд", а сезон нынешний Артём провел в "Сендерйюске" на правах аренды.

Тransfermarkt оценивает украинца в 325 000 евро.

В 2015-2017 годах Довбик играл за "Днепр".

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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