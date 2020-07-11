Артём Довбик стал игроком Днепра-1
Команду пополнит форвард
Украинский нападающий Артем Довбик продолжит карьеру в "Днепре-1". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Детали сделки по переходу 23-летнего игрока неизвестны. Последним клубом футболиста был "Мидтьюлланд", а сезон нынешний Артём провел в "Сендерйюске" на правах аренды.
Тransfermarkt оценивает украинца в 325 000 евро.
В 2015-2017 годах Довбик играл за "Днепр".
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