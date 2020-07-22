  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Киевлянин и воспитанник Шахтера собирается перейти в российский клуб
В тренде

Киевлянин и воспитанник Шахтера собирается перейти в российский клуб

Трансферы
(1 голосов)

После того, как от него отказалась "Черкащина"

Киевлянин и воспитанник Шахтера собирается перейти в российский клуб
Новина українською

Московский клуб "Велес", который только что вышел в ФНЛ (в России это - аналог украинской Первой лиги), намерен подписать украинского 23-летнего левого вингера Богдана Коваленко.

Местная пресса сообщает, что переговоры с украинцем находятся на завершающем этапе.

Богдан является киевлянином, играл за молодежные команды столичного "Арсенала", потом - "Шахтера" (Юношеская Лига УЕФА).

Читайте такжеОфициально: Черноморец расторгнул контракты с двумя футболистами

Во взрослом футболе выступал в латвийских "Риге", "Даугавпилсе", кипрском "Пафосе", а до недавнего времени - в Первой лиге ("Черноморец" и "Черкащина"). Соглашение с последним клубом было завершено 1 июля.

В этом сезоне провел 12 матчей, забил 1 гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат России Черноморец (Одесса) ФНЛ Богдан Коваленко Черкащина (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Матч ТВ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dardolis (Первомайск)
22.07.2020 в 11:56
Его звездный час) в первый и скорее всего в последний он на первых полосах футбольных сайтов) ну хоть чем-то new-кормилец запомнится...А то никому не известный персонаж...
Ответить
+1
0
xabo52
22.07.2020 в 11:49
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...