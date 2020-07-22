Киевлянин и воспитанник Шахтера собирается перейти в российский клуб

Московский клуб "Велес", который только что вышел в ФНЛ (в России это - аналог украинской Первой лиги), намерен подписать украинского 23-летнего левого вингера Богдана Коваленко.

Местная пресса сообщает, что переговоры с украинцем находятся на завершающем этапе.

Богдан является киевлянином, играл за молодежные команды столичного "Арсенала", потом - "Шахтера" (Юношеская Лига УЕФА).

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Во взрослом футболе выступал в латвийских "Риге", "Даугавпилсе", кипрском "Пафосе", а до недавнего времени - в Первой лиге ("Черноморец" и "Черкащина"). Соглашение с последним клубом было завершено 1 июля.

В этом сезоне провел 12 матчей, забил 1 гол.