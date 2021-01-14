"Выбор команды? Решение принимал сам". Махарадзе прокомментировал свой переход в СК Днепр-1

Как сообщает официальный сайт клуба, СК Днепр-1 объявил о подписании голкипера Заури Махарадзе. Контрактное соглашение, которое подписал украинско-грузинский футболист, рассчитано до конца текущего сезона. Новичок "днепрян" дал первое интервью клубной пресс-служб после подписания контракта.

- Зауре, ты только прибыл в команду и сразу же начинаются сборы. Готов к такой ситуации?

- Да, конечно. И это уже не первый подобный случай. Вообще, я этого уже долго ожидал и давно хотелось в бой, так что с этим никаких проблем нет.

- В последнее время в твоей карьере была неопределенность. Как получилось, что она в итоге разрешилась в пользу СК "Днепр-1"?

- Как, наверное, и бывает обычно в таких случаях. Поступило предложение от клуба, и я довольно быстро согласился на переход, особо ничего не затягивая.

- Какие при этом были определяющие факторы? Возможно, с кем-то советовался?

- Нет, ни с кем не советовался, а принимал это решение самостоятельно. Знаю, что "Днепр-1" - это хорошая команда по составу футболистов, поэтому переезд в Днепр меня полностью устроил.

- С кем-то из игроков "Днепра-1" был уже ранее знаком?

- Да, с Александром Сватком мы еще раз в "Заре" играли, да и вообще ребят в команде знаю.

- Многие голкиперы, которые переходят в "Днепр-1", говорят о том, что при принятии решения важным фактором является личность тренера вратарей днепрян Валерия Городова.

- Конечно, я знаю, что он в Днепре уже давно работает, а его воспитанники постоянно входят в топ лучших голкиперов страны. В этом большая заслуга тренера. Очень хочется с ним поработать и, конечно, это тоже было одним из факторов моего перехода.



Напомним, что ранее футболист выступал в донецком "Олимпике" с 2010-й по 2018-й и в в луганской "Заре" с 2018-й по 2021 годы.