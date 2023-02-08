Романо раскрыл детали сделки по Ризныку. Теперь Шахтер хочет купить защитника сборной Чили
Теперь инсайдер специализируется и на украинском футболе
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Фабрицио Романо подтвердил трансфер Дмитрия Ризныка из "Ворсклы" в "Шахтер". "Горняки" отдадут за 24-летнего голкипера 3 миллиона евро.
Также в сделке предусмотрена бонусная часть.
Сообщается, что сделка уже завершена. Теперь "Шахтер" хочет подписать защитника сборной Чили, но пока имя не разглашается.
Такой трансфер голкипера сборной, в которой уже выступает один сборник (Анатолий Трубин), а также информационное присутствие Фабрицио Романо, может говорить о скором уходе второго в Европу.
24-летний Ризнык в текущем сезоне провел за "Ворсклу" 17 матчей во всех турнирах, пропустив 24 гола. Также голкипер успел дебютировать за сборную Украины. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.
Shakthar Donetsk are now set to sign Dmytro Riznyk as new goalkeeper from Vorskla Portava on permanent deal for €3m plus add-ons. Done deal. ???????????????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 7, 2023
Shakhtar are also interested in a new centre back — part of Chile national team. pic.twitter.com/etDkPdRx7F
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