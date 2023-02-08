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Романо раскрыл детали сделки по Ризныку. Теперь Шахтер хочет купить защитника сборной Чили

Трансферы
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Теперь инсайдер специализируется и на украинском футболе

Романо раскрыл детали сделки по Ризныку. Теперь Шахтер хочет купить защитника сборной Чили

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Фабрицио Романо подтвердил трансфер Дмитрия Ризныка из "Ворсклы" в "Шахтер". "Горняки" отдадут за 24-летнего голкипера 3 миллиона евро.

Также в сделке предусмотрена бонусная часть.

Сообщается, что сделка уже завершена. Теперь "Шахтер" хочет подписать защитника сборной Чили, но пока имя не разглашается.

Такой трансфер голкипера сборной, в которой уже выступает один сборник (Анатолий Трубин), а также информационное присутствие Фабрицио Романо, может говорить о скором уходе второго в Европу.

24-летний Ризнык в текущем сезоне провел за "Ворсклу" 17 матчей во всех турнирах, пропустив 24 гола. Также голкипер успел дебютировать за сборную Украины. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фабрицио Романо Дмитрий Ризник
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